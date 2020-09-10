︎ :
.
أشاد مواطن سوداني بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى بلاده على خلفية الفيضانات التي اجتاحت العديد من المناطق في السودان.
واستعرض المواطن، في مقطع فيديو متداول، المساعدات التي قدمتها حكومة المملكة لهم، ومنها تزويدهم بالخيام، والمساعدة في نقل السكان المتضررين لمناطق آمنة، ونصب الخيام لهم.
وأعرب الرجل عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، مشيداً بكرم حكومة المملكة وشعبها مع أشقائهم في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مواطن سوداني يوجه رسالة شكر وامتنان لخادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.