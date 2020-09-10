شاهد.. مواطن سوداني يوجه رسالة شكر وامتنان لخادم الحرمين

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أشاد مواطن سوداني بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى بلاده على خلفية الفيضانات التي اجتاحت العديد من المناطق في السودان.

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واستعرض المواطن، في مقطع فيديو متداول، المساعدات التي قدمتها حكومة المملكة لهم، ومنها تزويدهم بالخيام، والمساعدة في نقل السكان المتضررين لمناطق آمنة، ونصب الخيام لهم.

وأعرب الرجل عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، مشيداً بكرم حكومة المملكة وشعبها مع أشقائهم في السودان.



