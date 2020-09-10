5 ألعاب موبايل هي الأكثر شهرة في المملكة.. وهذه هي الأسباب

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أصدرت شركة الإنترنت “تنسنت” و”ببجي موبايل” تقريرًا مشتركًا يوضح أن سوق ألعاب الأجهزة الذكية الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حققت إجمالي إيرادات 4.8 مليار دولار عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى ستة مليارات دولار بحلول عام 2021.

في حين أن إجمالي السوق العالمية التي تشمل إيرادات الألعاب من جميع المنصات، بما فيها ألعاب الموبايل والكونسول وألعاب الكمبيوتر، بلغ 148.8 مليار دولار في العام الماضي، فيما بلغت إيرادات الألعاب في المملكة 68 مليار دولار خلال 2019.

وبعدما شهدت فترة الإغلاق الجزئي تناميًا في الاهتمام بقطاع ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، خصوصاً أن العديد من أبرز اللاعبين هم من السعودية والإمارات والبحرين، نستعرض هذا التقرير أبرز الألعاب شعبية في المملكة…

1- ببجي

أظهر تفاعل على وسم “حظر ببجي في السعودية”، مدى انتشار اللعبة داخل المملكة، فالوسم حصد 60 ألف تغريدة، بعد تداول أنباء عن اعتزام الجهات المختصة حظر اللعبة في المملكة.

2- 6 farcry

انتشرت اللعبة بعد تسريب في أحد اللقاءات عن الممثل “جيانكارلو إسبوسيتو” مؤدي دور شخصية “غوستافو” (غاث) في المسلسل الشهير «Breaking Bad» حول ظهوره في لعبة “يوبيسوفت” القادمة “FarCry6″، وهو الأمر الذي تأكد رسميًا في عرض الكشف عن اللعبة في مؤتمر “يوبيسوفت” الافتراضي بظهور الممثل بدور “أنطون كاستيو”.

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على الهامش قامت شركة الإعلانات AdColony ومجموعة البحث On Device بدراسة بنية وعادات اللعب في مصر والسعودية والإمارات، وذلك ضمن سلسلتها المستمرة “Under the Microscope” (تحت المجهر).

وقد أظهرت الدراسة أن نسبة النساء اللواتي يلعبن ألعاب الهاتف المحمول في السعودية أكبر من نسبة الرجال. وقد أطلق 90% من مجموع مَن شاركن في الدراسة من اللواتي يلعبن ألعاب الموبايل على أنفسهن “لاعب ألعاب موبايل” قابلتها نسبة 83% من الرجال.

3- فورت نايت

وهي لعبة فيديو إلكترونية، صدرت في 27 يوليو 2017م، وحصدت شعبية عالية، وهي تعمل على أنظمة تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون ومايكروسوفت ويندوز وماك أو إسوآي أو إس والأندرويد ونينتندو سويتش، وقد وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص حول العالم.

4- ماين كرافت

تُعتبر اللعبة مفضلة لدى أغلب الناس من جميع أنحاء العالم لبساطتها، فقد تجاوز عدد اللاعبين 100 مليون لاعب حول العالم، واشتراها أكثر من 50 مليون شخص، ويلعبها 37 مليونًا حول العالم بنسخ مقرصنة، وجميع الأعداد في تزايد مستمر.

5- بوكيمون غو:

وهي لعبة واقع معزز مخصصة للهواتف المحمولة تم تطويرها من قبل شركة نيانتيك ونشرتها ذا بوكيمون كومباني. وأُطلقت في يوليو 2016 لأجهزة أندرويد و آي أو إس.

تسمح اللعبة لمستخدميها بالتقاط وقتال وتدريب كائنات افتراضية تُدعى البوكيمونات، والتي تظهر على شاشات الأجهزة وكأنها موجودة في العالم الواقعي.

