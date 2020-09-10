إنذار 300 شركة عمرة بالخروج النهائي وتغريمها 600 مليون ريال.. وهذه تفاصيل الواقعة

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كشف عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع العمرة، عن تلقي أكثر من 300 شركة ومؤسسة إشعارات من وزارة الحج والعمرة تنذرهم بالخروج النهائي من السوق.

وأوضح أصحاب الشركات، أن الوزارة طالبتهم بمراجعة الجوازات لسداد غرامات تصل لنحو 600 مليون ريال؛ بعد تخلف بعض معتمريها عن المُغادرة. ولفتوا وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الوزارة حددت في إشعاراتها لهم غرامة 25 ألفاً عن كل مُعتمر مُخالف، عقب التخلف عن إبلاغ الجهات المُختصة بتأخير معتمري شركاتهم.

ودعوا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وسبب تحميل مؤسساتهم أخطاء حدثت من جهات أخرى، وكذلك معاناتهم من خسائر مالية كبيرة.

