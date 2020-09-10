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بادر مُقيم من الجنسية الهندية، بإطلاق اسم “طريف” على مطعم افتتحه في مدينة “كيرلا” بالهند، وذلك وفاءً لمحافظة طريف التي عاش فيها أكثر من 26 عاماً، قبل أن يغادرها مؤخراً لقضاء إجازة في بلاده.
وفوجئ المُقيم الهندي عبدالصمد، بعد مغادرته طريف قبل عدة أشهر لقضاء إجازة مع أسرته في الهند، بإغلاق المطارات عند عودته بسبب جائحة “كورونا”، ليُقرر فتح مطعم وإطلاق اسم “طريف” عليه.
وقال في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يبلغ من العمر 50 عاماً وعاش أكثر من نصفها في طريف، مبيناً أن أجمل ما في المدينة أهلها.
وروى المُقيم الهندي، أحد المواقف التي عاشها في طريف، حيث ترك غرفته مفتوحة وذهب إلى العمرة، وعاد بعدها ليجد كل محتوياتها كما هي دون أن يُفقد منها شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاش بها 26 عاماً.. مُقيم هندي يفتتح مطعماً ببلاده ويُطلق عليه اسم “طريف” وفاءً للمملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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