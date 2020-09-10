مواطن بجدة يستدرج عملاء للاستثمار في البورصة وينصب عليهم في 350 مليون ريال

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قررت محكمة استمرار حبس 3 مواطنين ومقيم سوري؛ لاتهامهم في وقائع نصب واحتيال عبر جمع 350 مليون ريال من مُساهمين، بزعم استثمارها وتوظيفها في البورصة والتجارة الإلكترونية.
ووجهت النيابة اتهاماً لمواطن من أصحاب السوابق بالتورط مع آخرين في عمليات نصب لجمع أكثر من 350 مليون ريال.
وتشير التفاصيل إلى أن المُتهم الذي أودع أحد سجون جدة استعان بمحاسبين ومستشارين وإداريين لتشغيل الأموال، كما خصص لهم رواتب تزيد على 50 ألف ريال شهرياً.
واستغل المُتهم وفقاً لـ”عكاظ”، مقراً بأحد الأبراج على كورنيش جدة في إدارة أعمال النصب، من خلال تقديم عمولات مغرية للمُساهمين عبارة عن أرباح تبلغ مليون ريال توزع يومياً على أكثر من 200 عميل.
وتوصلت التحريات في القضية التي فتحت بعد تقدم مجموعة من المُساهمين ببلاغ عن توقف حصولهم على الأرباح المالية، إلى أن عدد العملاء الذين تعرضوا للنصب بلغوا ألف عميل، كما أن المُتهم بالقضية خصص رواتب ومكافآت ضخمة لجميع العاملين معه.
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