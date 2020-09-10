فيديو.. وزير الصحة يجيب عن التساؤلات المتعلقة بموعد استئناف الطيران الدولي

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علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بموعد استئناف الرحلات الجوية الدولية.
وقال الربيعة في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنهم مهتمون بسلامة الجميع وطالما لا تزال هناك حالات إصابة بفيروس “كورونا” فلابد من الالتزام بالاحترازات من أجل صحة وسلامة الجميع.
وأضاف أن موعد استئناف الطيران الدولي يخضع للتقييم المستمر ومدى انتشار الفيروس، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
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