الحصيني يتوقع حالة جوية ممطرة اليوم.. ويُحدد المناطق المتأثرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق بالمملكة. مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح متوسطة على الساحل الغربي ونجران مع سيول ورطوبة على الساحلين الغربي والشرقي.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع اليوم الخميس 1442/1/22هـ وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبّات برد على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وجنوب تبوك وأجزاء من اليمن.

وأضاف الحصيني: هناك سيول ورطوبة على الساحلين الغربي والشرقي ورياح متوسطة على الساحل الغربي ونجران.

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ومن جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الخميس؛ لافتة إلى استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق.

جاء ذلك في بيان، عبر موقع الهيئة الرسمي، قالت فيه، يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة» تمتد إلى منطقة تبوك.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 14و38كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة تتراوح بين 14 و36كلم/ساعة، وارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف المتر، فيما سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج.