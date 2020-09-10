الضمان الصحي: وثيقة تأمين الزائرين تغطِّي نفقات الحمل والولادة القيصرية

الحد الأقصى للحالات الطارئة 100 ألف ريال
أوضح مجلس الضمان الصحي أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي نفقات الحمل والولادة الطارئة (القيصرية) خلال فترة سريان الوثيقة، جاء ذلك ردًا على استفسار مفاده: هل وثيقة التأمين للزائرين تغطى العمليات القيصرية للولادة، إذا تم الإفصاح عن الحمل قبل شراء الوثيقة؟
وذكر مجلس الضمان الصحي (عبر حسابه بموقع تويتر)، أن «وثيقة تأمين الزائرين تغطّي الحالات الطارئة بحد أقصى 100 ألف ريال، وهي تشمل نفقات الحمل والولادة الطارئة بحد أقصى 5000 ريال خلال مدة الوثيقة».
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