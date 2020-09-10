«الصخري» يتوقع سحبًا رعدية وهطول أمطار متفاوتة على 6 مناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الخميس، تشكل سحب ركامية رعدية وهطول أمطار متفاوتة تصل إلى غزيرة وقد تصحب بالبَرَد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بمشيئة الله ظهيرة ومساء اليوم الخميس ٢٢ محرم الموافق ١٠ سبتمبر تشكل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة تصل إلى غزيرة وقد تصحب بالبرد وذلك على أجزاء من منطقة تبوك خصوصًا جنوبها وأجزاء من مناطق المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.. والله وحده أعلم».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

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