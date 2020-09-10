«الخطوط السعودية» تحدد طريقة تغيير مواعيد الرحلات.. وتعلن وجهة جديدة

أوضحت الخطوط السعودية، خطوات تغيير موعد رحلات الطيران، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أحتاج لتغيير موعد الرحلة لظرف طارئ».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على موقع «تويتر» قائلًا: «نرجو منك التواصل مع مركز الاتصال الموحد (920022222) واختيار خدمات: ما بعد البيع، علمًا بأن أوقات العمل الرسمية من الساعة: 8:00 صباحًا وحتى 12:00 منتصف الليل لنتمكن من إفادتك».

واستفسر أحد المستفيدين قائلًا: «السلام عليكم عندي رحلة من وقت كورونا وقد تم إلغاء الرحلة بسبب كورونا والآن أحتاج السفر ما هو الحل؟»، وجاء رد الخطوط السعودية كالآتي: «نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة».

وأضافت: «توجد رحلات للقاهرة فقط، يُرجى زيارة أبشر واختيار الخدمات الإلكترونية استعلامات الجوازات عودة، وفي حال رغبتكم بالاسترجاع يُرجى زيارة وتحديد سبب الاسترجاع «رحلة ملغاة».

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