بالصور.. قائد مركبة يمارس التفحيط بالشمالية.. والمرور يضبطه

ضبط مرور منقطة الحدود الشمالية، قائد مركبة بسبب مخالفتّي التفحيط وعدم وجود لوحات.

وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- أن مرور منطقة الحدود الشمالية ضبط قائد المركبة لارتكابه مخالفتّي (التفحيط، عدم وجود لوحات) معرضًا حياته وحياة قائديّ المركبات للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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من جهة أخرى، نصح المرور بالحرص دائمًا على القيادة برخصة سارية الصلاحية، موضحًا أن القيادة برخصة منتهية يعد مخالفة تتراوح غرامتها المالية بين 300 و500 ريال.

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