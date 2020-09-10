بالصور.. قائد مركبة يمارس التفحيط بالشمالية.. والمرور يضبطه

يستخدم سيارة بدون لوحات
ضبط مرور منقطة الحدود الشمالية، قائد مركبة بسبب مخالفتّي التفحيط وعدم وجود لوحات.
وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- أن مرور منطقة الحدود الشمالية ضبط قائد المركبة لارتكابه مخالفتّي (التفحيط، عدم وجود لوحات) معرضًا حياته وحياة قائديّ المركبات للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
من جهة أخرى، نصح المرور بالحرص دائمًا على القيادة برخصة سارية الصلاحية، موضحًا أن القيادة برخصة منتهية يعد مخالفة تتراوح غرامتها المالية بين 300 و500 ريال.
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