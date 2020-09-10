تنبيهات من الأرصاد لقاطني مكة المكرمة وجازان.. والدفاع المدني يحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات: أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل والجموم، مشيرة إلى أن، التنبيه يستمر إلى الساعة الـ 9مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية)، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

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