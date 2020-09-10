حساب المواطن: البنك لا يسحب دعم المستفيد.. و«ساما» الفيْصَل

جدد برنامج حساب المواطن، التأكيد على عدم سحب البنك من مبالغ الدعم بحساب المستفيد، مشيرًا إلى تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد (ساما) في حال حدوث ذلك، ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «إذا كان حسابي سالبًا، هل يحق للبنك سحب حساب المواطن؟».

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى».

وتابع: وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم (8001256666) أو الرابط التالي:

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