اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

التحالف يؤكد أن هناك استهدافًا للمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف؛ «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، أنَّ قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

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