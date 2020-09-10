السعودية اليوم / 5363 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت روسيا 5363 إصابة جديدة بفيروس

وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا بروسيا أنه سجّل 128 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18263 شخصًا، مشيرًا إلى شفاء 5915 حالة، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 862373 شخصًا.

// انتهى //

10:38ت م

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موسكو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجّلت روسيا 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 1046370 حالة.وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا بروسيا أنه سجّل 128 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18263 شخصًا، مشيرًا إلى شفاء 5915 حالة، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 862373 شخصًا.// انتهى //10:38ت م0037

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