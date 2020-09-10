السعودية اليوم / كازاخستان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا



نور سلطان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 86 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في كازخستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 106.584 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 100.248 حالة .

// انتهى //

09:56ت م

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نور سلطان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 86 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 206 حالات شفاء .وأفادت السلطات الصحية في كازخستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 106.584 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 100.248 حالة .// انتهى //09:56ت م0026

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