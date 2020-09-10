السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظة الطائف



الطائف 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

هطلت أمس, أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت: شملت مركز الشفا السياحي ومتنزه الحدبان والمخاضه وعقبة المحمدية وأجزاء متفرقة من جنوب المحافظة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

09:45ت م

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