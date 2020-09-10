

بنجالورو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 95735 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 4 ملايين و465 ألفا و864 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 75 ألفا و62 حالة، مشيرة إلى أن هناك 919 ألفا و18 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و471 ألفًا و784 حالة.

// انتهى //

09:33ت م

0022



بنجالورو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 95735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1172 وفاة، في حصيلة قياسية لحالات الإصابات الجديدة والوفيات.وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 4 ملايين و465 ألفا و864 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 75 ألفا و62 حالة، مشيرة إلى أن هناك 919 ألفا و18 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و471 ألفًا و784 حالة.// انتهى //09:33ت م0022

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 95735 إصابة جديدة بكورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.