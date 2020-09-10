السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تغلق 261 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية



جدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

قامت أمانة محافظة جدة وعلى نطاق ١٩ بلدية فرعية بجولات رقابية خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية، أسفرت عن إغلاق 261 محلاً تجارياً متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم خلال هذه الجولات الرقابية إغلاق 12 صالون حلاقة و 4 ورش لمخالفتها الأنطمة، مشيراً إلى أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

ودعا المواطنين والمقيمين من سكان جدة لتعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم ، بما يحقق الصحة العامة.

//إنتهى//

09:27ت م

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