شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الميليشيا نجران بطائرتين "مفخختين" والان نبدء بالتفاصيل
وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمينK إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
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