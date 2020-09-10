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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الميليشيا نجران بطائرتين "مفخختين"

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الخميس، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في مدينة نجران بالمملكة، طائرتين بدون طيار (مفخختين)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمينK إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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