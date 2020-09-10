فيديو.. حل مشكلة دخول الطلاب قبل المعلم في الدروس الافتراضية

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم المعلم علي القرني حلًا لمشكلة دخول الطلاب قبل المعلم في الدروس الافتراضية، خلال مرحلة التعليم عن بعد.

وقال القرني في مقطع فيديو إن ‏هذه الطريقة تجعل الطالب لا يدخل الفصل الافتراضي إلا بعد السماح له بالدخول.

وتابع: إذا شفت أنها متعبة، فعِّل هذه الطريقة وعند الدخول للفصل قم بتعديلها ليتمكن الطلاب من الدخول مباشرة، وفي نهاية الدرس قم بتفعيلها لتمنع الطلاب من الدخول.

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة التعليم عن آلية إعداد الدرس المتزامن للمعلمين والمعلمات في برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت وزارة التعليم، في مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يتم من خلال أداة التقويم أو من خلال أداة الفرق، كذلك يمكن جدولة اجتماع جديد وإنشاء اجتماع بجدولة معينة، ومن خلال أداة الفرق الاطلاع على الفريق وجدولة اجتماع الآن، ويعني ذلك بداية درس لهذا الفصل.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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