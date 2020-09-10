2020-09-10

لا صحة للخبر المنسوب للجوازات حول فتح المطارات الدولية بعد انتهاء اليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مصادر “متابعات الخليج 365” أنه لا صحة للخبر المتداول والمنسوب للجوازات بشأن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين بعد انتهاء اليوم الوطني السعودي، فيما شددت المديرية العامة للجوازات في الوقت نفسه عبر حسابها الرسمي في تويتر على أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

وتداول مغردون صورة ضوئية من أحد الحسابات المزورة على تويتر تحمل اسم الجوازات، تزعم في تغريدة أرفقت بصورة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أنه سيتم فتح المطارات الدولية بعد اليوم الوطني ، وهو ما اتضح عدم صحته ولم يصدر من الجوازات أو حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقبل أيام، ردت الخطوط السعودية أيضًا على تلك الأنباء المزعومة، وأكدت أنه لا صحة للخبر المتداول بشأن فتح المطارات أمام العائدين إلى المملكة.

وقالت الخطوط السعودية ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: نفيدكم بأن الرحلات الدولية معلقة حاليًّا إلى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمُقدِّمين على منصة عودة. وإذا تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا وعبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

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