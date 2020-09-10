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سائق إسعاف يغتصب مريضة كورونا أثناء نقلها إلى المستشفى!
معتاد على الإجرام وسجلت ضده عدة قضايا جنائية
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعرضت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا للاغتصاب من قبل سائق سيارة إسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى في الهند بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة في ولاية كيرلا بمنطقة Pathanamthitta في الهند حين هاجم السائق المدعو ف. نوفل، 27 عامًا، الفتاة داخل سيارة الإسعاف مساء السبت الماضي.
وذكرت الشرطة أن السائق معتاد على الإجرام وسجلت ضده عدة قضايا جنائية، وأوضحت بأنه لم يقدم شهادة حسن السلوك والخلو من السوابق عند التحاقه بوظيفة سائق إسعاف.
وذكرت صحيفة بنغالور ميرور أن السائق انتقل السبت، إلى منطقة معزولة وأزال معدات الوقاية الشخصية واغتصب الفتاة في حوالي الساعة 10 مساءً.
وقالت الفتاة إن السائق هددها حتى لا تكشف عن الحادثة عند الوصول إلى المستشفى، ولكن فور وصولها أخبرت الموظفين وتم القبض على السائق صباح الأحد.
ووصف وزير الصحة كيه كيه شيلاجا الهجوم في ولاية كيرالا بأنه “مروع” و “غير إنساني”.
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