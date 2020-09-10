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مختبر سلامة الأغذية والبيئة في خميس مشيط يجري 772 اختبارًا
بهدف فحص عينات من المواد الغذائية والمياه
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - خميس مشيط
أجرى مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية محافظة خميس مشيط نحو 772 اختبارًا من بداية العام 1441 هـ وذلك لفحص عينات من المواد الغذائية والمياه.
وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني أن المختبر استقبل 193 عينة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضراوات والفواكه وأجري عليها العديد من الاختبارات بلغت 772 اختباراً حيث ثبت مطابقة 100 عينة للمواصفات وثبوت عدم مطابقة بقية العينات للمواصفات وعددها 93 عينة.
من جهة أخرى، بيّن الشهراني أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص وذو خبرات عالية للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات العالمية المتوفرة بالبلدية حيث يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية بالإضافة إلى فحص المعادن الثقيلة.
كما يوجد في المختبر قسم ميكروبي وهو معني بفحص جميع أنواع الأغذية والخضراوات للتأكد من سلامتها من البكتيريا خصوصاً بكتيريا أي كولاي التي تنجم عن ري الخضراوات بمياه الصرف الصحي كما يتم أيضاً في هذا القسم فحص جودة اللحوم وتحديد فصيلتها بعد طهوها من خلال تحليل الحمض النووي (DNA) لمعرفة نوع تلك اللحوم سواء كانت بقرية أو جملية أو أغنام وخلافه ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي والذي تحرص عليه البلدية.
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