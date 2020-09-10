محمد بن مسعود - الدمام - منذ بدء العمل ومن خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية قدّمت عيادات تطمن في الطائف، خدماتها لعدد 35651، مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 09:42 AM منذ بدء العمل ومن خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية Advertisements أكثر من 35 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف أكثر من 35 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف قدّمت عيادات تطمن في الطائف، خدماتها لعدد 35651، مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة. الكلمات المفتاحية

، أكثر من 35 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف ،

المصدر : الخليج 365

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