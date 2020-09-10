، عدو البشرية.. وفيات الفيروس في العالم تتجاوز 900 ألف حالة ،

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تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في العالم، مساء الأربعاء، عتبة 900 ألف حالة.
وأفاد معهد جونز هوبكينز الأمريكي في بياناته الجديدة، بأن عدد ضحايا الجائحة في كل أنحاء العالم بلغ حتى الآن مستوى 900079 شخصًا؛ بينما وصلت حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 27695130 حالة، بينها 18606083 شفاء.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس؛ حيث سجلت في البلاد -حسب معلومات المعهد- 6356310 حالات وتوفي 190649 شخصًا.
ووفق "روسيا اليوم"، تأتي الهند في المركز الثاني من حيث الإصابات المسجلة بـ4370128 حالة؛ فيما تحتل البلاد المرتبة الثالثة من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ73890 وفاة.
وتمثل البرازيل الدولة الثالثة من حيث الإصابات بالفيروس، وسجلت في البلاد حتى الآن 4162073 حالة، وتعتبر الثانية من حيث حصيلة الضحايا بـ127464 متوفى.
ومع ذلك ينتقل مركز الجائحة في الوقت الحالي إلى الهند التي رصدت في الأيام الأخيرة أكبر مؤشرات للإصابات والوفيات الجديدة.فيروس كورونا الجديد
عدو البشرية.. وفيات الفيروس في العالم تتجاوز 900 ألف حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-10
تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في العالم، مساء الأربعاء، عتبة 900 ألف حالة.
وأفاد معهد جونز هوبكينز الأمريكي في بياناته الجديدة، بأن عدد ضحايا الجائحة في كل أنحاء العالم بلغ حتى الآن مستوى 900079 شخصًا؛ بينما وصلت حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 27695130 حالة، بينها 18606083 شفاء.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس؛ حيث سجلت في البلاد -حسب معلومات المعهد- 6356310 حالات وتوفي 190649 شخصًا.
ووفق "روسيا اليوم"، تأتي الهند في المركز الثاني من حيث الإصابات المسجلة بـ4370128 حالة؛ فيما تحتل البلاد المرتبة الثالثة من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ73890 وفاة.
وتمثل البرازيل الدولة الثالثة من حيث الإصابات بالفيروس، وسجلت في البلاد حتى الآن 4162073 حالة، وتعتبر الثانية من حيث حصيلة الضحايا بـ127464 متوفى.
ومع ذلك ينتقل مركز الجائحة في الوقت الحالي إلى الهند التي رصدت في الأيام الأخيرة أكبر مؤشرات للإصابات والوفيات الجديدة.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:53 AM
جونز هوبكينز: حصيلة الإصابات المسجلة إلى 27695130 إصابة
تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في العالم، مساء الأربعاء، عتبة 900 ألف حالة.
وأفاد معهد جونز هوبكينز الأمريكي في بياناته الجديدة، بأن عدد ضحايا الجائحة في كل أنحاء العالم بلغ حتى الآن مستوى 900079 شخصًا؛ بينما وصلت حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 27695130 حالة، بينها 18606083 شفاء.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس؛ حيث سجلت في البلاد -حسب معلومات المعهد- 6356310 حالات وتوفي 190649 شخصًا.
ووفق "روسيا اليوم"، تأتي الهند في المركز الثاني من حيث الإصابات المسجلة بـ4370128 حالة؛ فيما تحتل البلاد المرتبة الثالثة من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ73890 وفاة.
وتمثل البرازيل الدولة الثالثة من حيث الإصابات بالفيروس، وسجلت في البلاد حتى الآن 4162073 حالة، وتعتبر الثانية من حيث حصيلة الضحايا بـ127464 متوفى.
ومع ذلك ينتقل مركز الجائحة في الوقت الحالي إلى الهند التي رصدت في الأيام الأخيرة أكبر مؤشرات للإصابات والوفيات الجديدة.
، عدو البشرية.. وفيات الفيروس في العالم تتجاوز 900 ألف حالة ،
المصدر : الخليج 365
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