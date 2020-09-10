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سجلت المكسيك 611 حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لتصبح حصيلة الوفيات في البلاد حتى الآن 69 ألفًا و95 حالة وفاة.
وأفادت بيانات لوزارة الصحة المكسيكية، بأنه خلال الفترة نفسها تم رصد 4647 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 647 ألفًا و507 إصابات.
وكانت الحكومة قد رجّحت من قبلُ أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميًّا.فيروس كورونا الجديد
المكسيك: 611 حالة وفاة و4647 إصابة جديدة جراء عدوى كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10
سجلت المكسيك 611 حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لتصبح حصيلة الوفيات في البلاد حتى الآن 69 ألفًا و95 حالة وفاة.
وأفادت بيانات لوزارة الصحة المكسيكية، بأنه خلال الفترة نفسها تم رصد 4647 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 647 ألفًا و507 إصابات.
وكانت الحكومة قد رجّحت من قبلُ أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميًّا.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:40 AM
رفع إجمالي الإصابات إلى 647 ألفًا و507 إصابات
سجلت المكسيك 611 حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لتصبح حصيلة الوفيات في البلاد حتى الآن 69 ألفًا و95 حالة وفاة.
وأفادت بيانات لوزارة الصحة المكسيكية، بأنه خلال الفترة نفسها تم رصد 4647 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 647 ألفًا و507 إصابات.
وكانت الحكومة قد رجّحت من قبلُ أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميًّا.
، المكسيك: 611 حالة وفاة و4647 إصابة جديدة جراء عدوى كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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