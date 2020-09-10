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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفًا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة".
وتُعد البرازيل من أكثر الدول تضررًا في العالم بالوباء.البرازيل فيروس كورونا الجديد
البرازيل: 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفًا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة".
وتُعد البرازيل من أكثر الدول تضررًا في العالم بالوباء.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:39 AM
إجمالي الإصابات بلغ 4197889 والوفيات 128 ألفًا و539 حالة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفًا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة".
وتُعد البرازيل من أكثر الدول تضررًا في العالم بالوباء.
، البرازيل: 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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