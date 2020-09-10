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أكثر من 35 ألف مستفيد من "تطمن" في الطائف

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قدّمت عيادات تطمن في الطائف خدماتها لعدد 35651، مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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