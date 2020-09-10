الإمارات تغير شعارها لـ اليوم الوطني السعودي وهذا ما يعنيه التصميم

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإمارات تغيير شعار مشاركة الدولة الرسمي المعتمد في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، الذي يصادف يوم 23 من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في إعلان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مؤكدةً أن ذلك يأتي لتعزيز لروح الإخوة والتلاحم والتعاضد والمحبة بين البلدين، على مستوى القيادة والشعبين.

واستلهم الشعار الجديد تصميمه من شعار المملكة الرسمي الذي يتألف من سيفين متقاطعين، تعلوهما نخلة، حيث يرمز السيفان للمنعة والحصانة والقوة والتضحية والفداء، فيما ترمز النخلة للنماء والازدهار والحيوية والصبر والثبات، مع وضع الرقم 90 كناية على تصميم الشعار، في إشارة لذكرى مرور تسعين عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية.

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وأضاف تقرير الوكالة الإماراتية أن “مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص بالإضافة إلى مختلف شرائح الشعب الإماراتي تحرص على المشاركة في اليوم الوطني السعودي من خلال إقامة الفعاليات الترفيهية والتراثية والفنية والفعاليات وإضاءة العديد من المعالم والصروح البارزة في الدولة بعلم السعودية، وتحويل كافة المنصات التواصلية إلى أضخم احتفالية من نوعها، يشعر خلالها الأشقاء السعوديون، خاصة القادمين إلى الدولة في هذا اليوم، بأنهم يعيشون عرساً وطنياً حقيقياً، في أجواء مليئة بالبهجة ومشاعر الفخر والإخاء والانتماء المشترك.

ويعود الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، إلى تاريخ 17 جمادى الأولى 1351هـ، وقتما صدر مرسوم ملكي بتوحيد الدولة، تحت مسمى المملكة العربية السعودية، حيث اختار مؤسس الدولة، رحمه الله، يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 1932م، يومًا لإعلان قيام المملكة وتوحيدها، وهو ما اتفق على تسميته باليوم الوطني.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، سابقًا إطلاق هوية اليوم الوطني، بعنوان همة حتى القمة.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني التسعين عبر الرابط هنا.



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