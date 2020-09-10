، جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: مصحوبة برياح وتشمل 7 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار