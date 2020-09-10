، جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 08:52 AM
الأرصاد: مصحوبة برياح وتشمل 7 محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.
، جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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