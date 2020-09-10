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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان)؛ خاصة المرتفعات وجنوب تبوك وأجزاء من اليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مع #سيول ورطوبة على الساحلين الغربي والشرقي ورياح متوسطة على الساحل الغربي ونجران".حالة الطقس الأرصاد أمطار
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 08:42 AM
قال: رطوبة على الساحليْن الغربي والشرقي ورياح بالساحل الغربي ونجران
تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان)؛ خاصة المرتفعات وجنوب تبوك وأجزاء من اليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مع #سيول ورطوبة على الساحلين الغربي والشرقي ورياح متوسطة على الساحل الغربي ونجران".
، أمطار وبرد وسيول.. "الحصيني" يرسم "خريطة طقس نهاية الأسبوع" ،
المصدر : الخليج 365
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