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قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج؛ لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153؛ في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 08:29 AM
جميع الحالات ظهرت في مسافرين قادمين من الخارجكورونا في الصين: 7 إصابات جديدة بكورونا
قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج؛ لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153؛ في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.
، كورونا في الصين: 7 إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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