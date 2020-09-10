شكرا لمتابعة خبر عن قصة أسرة تبدلت معيشتها من يسر الحال إلى بيع الطعام على بسطة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

اضطرت أسرة ميسورة الحال، إلى بيع الطعام على " بسطة " في شوارع جدة.

وأوضح رب الأسرة أنه كان يعمل مديرا تنفيذيا للموارد البشرية في إحدى الشركات ويتقاضى راتبا أساسيا يصل إلى 30 ألف ريال، ثم تبدل حاله من يسر الحال إلى الضيق.

وأشار إلى أنه قام بهذه المهنة حتى لا يمد يده وأن يعلم أولاده أيضا الاعتماد على أنفسهم، لافتا لدور زوجته التي ساندته في محنته.

ونشر عبد الرحمن المطيري قصة المواطن وأسرته، ما أدى إلى توافد عدد من أهالي جدة على البسطة، دعمًا لتلك الأسرة.