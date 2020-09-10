شكرا لمتابعة خبر عن " الكهرباء " تتفاعل مع مواطنة غير قادرة على سداد الفاتورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ناشدت مواطنة شركة الكهرباء بإيجاد حل لها، موضحة عدم قدرتها على سداد مبلغ الفاتورة وقدره 666 ريال. ناشدت مواطنة شركة الكهرباء بإيجاد حل لها، موضحة عدم قدرتها على سداد مبلغ الفاتورة وقدره 666 ريال. وقالت المواطنة: " يشهد الله ماعندنا المبلغ اللي يسدده وبتقطع الكهرباء علينا الله يفرجها عليكم تكفون فرحو قلب امي وافرجو همنا ". ومن جانبها تفاعلت شركة الكهرباء مع المواطنة، موضحة أنه لتجنب فصل الخدمة يمكن سداد 50% من المبلغ المطلوب، والباقي مع الفاتورة التالية. وأوضحت أنه يمكن طلب تقسيط المديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة هنـــــــــا

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