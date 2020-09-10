شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار وزخات برد على مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وزخات برد.
وتشمل الحالة المطرية أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان خاصة المرتفعات وجنوب تبوك وأجزاء من اليمن مع سيول ورطوبة على الساحلين الغربي والشرقي.
كما توقع رياح متوسطة على الساحل الغربي ونجران.
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