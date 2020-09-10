أبرز عناوين المواقع والصحف الإسرائيلية اليوم

تصدر حملة بنيامين نتنياهو ضد النيابة العامة والمستشار القضائي، وسماح السعودية بمرور كل الرحلات الجوية الإسرائيلية بأجوائها، والجدل حول مواجهة فيروس كورونا ، عناوين المواقع والصحف الإسرائيلية صباح اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف والمواقع الإسرائيلية اليوم:

يديعوت أحرنوت :

مواطنون ورؤساء هيئات محلية ضد سياسة الإغلاق في الأعياد، والخوف من تمرد على القرارات الحكومية.

الإغلاق لم يحد من الأعراس في الوسط العربي، أصحاب الأعراس قدموها لساعات الظهر.

جاررد كوشنير: السعودية وافقت على مرور كل الرحلات الجوية الإسرائيلية في أجوائها.

نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مع جهات إنفاذ القانون، جنتس “محاولة لهدم وتفكيك جهات إنفاذ القانون”.

ترمب في تسجيل:” عرفت كم هو خطير فيروس كورونا ولم أحذر”، بايدن رد بالقول:”خيانة للشعب”.

المصادقة على مليارات للأمن، وملايين للمعاقين ولتهجير أبناء الفلاشه.

هآرتس:

لمواجهة فيروس الكورونا، متوقع أن يطلب جمزو فرض إجراءات مشددة لمدة شهر.

المستشار القضائي يعلم أن نتنياهو ليس بمقدوره أن يكون رئيس حكومة، وعليه البت في ذلك قريباً.

أرشيف الدولة يخطط لنشر مئات الملايين من الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

(3532) حالة كورونا جديدة في ال24ساعة الماضية.

رقم قياسي في مرضى بحالة الخطر منذ تفشي فيروس الكورونا، العدد وصل(478) حالة.

المستشار القضائي للحكومة يسعى لاعتبار نتنياهو غير مؤهل لرئاسة الحكومة لمحاولته استغلال منصبة لشؤون ذاتية.

معاريف:

جاررد كوشنير: السعودية ستسمح لكل الرحلات الجوية الإسرائيلية العبور بأجوائها.

إغلاق كامل أو جزئي، كبنيت الكورونا يجتمع اليوم لتحديد الإجراءات في الأعياد.

نتنياهو يطلب لجنة تحقيق مستقلة، والمستشار القضائي غيّر رأيه في أهلية نتنياهو.

Advertisements

بايدن يتهم ترمب بأنه كذب وخان الشعب الأمريكي في موضوع الكورونا.

رئيس بلدية الناصر:” أعلن للجميع أن الناصرة مفتوحة للجميع كالمعتاد”.

جنود إسرائيليين اعتقلوا بتهمة المس بأمن الدولة.

واللا نيوز:

الحكومة الإسرائيلية صادقت على إضافة 11 مليار شيكل لموازنة الدولة.

جاررد كوشنير: السعودية ت فتح أجوائها لكل الرحلات الجوية الإسرائيلية.

تحليل: صمت حكومة الكورونا تقود “إسرائيل” لخطر وجودي.

نتنياهو عن النيابة العامة: لابد من لجنة تحقيق مستقلة، جانتس: موقف نتنياهو خطر على الديموقراطية.

لمواجهة الكورونا: إغلاق ليلي، أو إغلاق لثلاثة أسابيع على أبواب الأعياد.

إسرائيل اليوم:

هدف نتنياهو منع تعاظم الخطوات التي قد تؤدي لعزله.

نتنياهو ضد المستشار القضائي والنيابة العامة، ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة.

السعودية ستسمح بكل الرحلات الجوية الإسرائيلية العبور بأجوائها.

وزارة الصحة الإسرائيلية ستوصي بإغلاق شامل في جميع أنحاء البلاد.

كان 11 العبرية:

وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة ترفض فتح تحقيق ضد ضباط كبار بتهمة خيانة الأمانة.

إجراءات جديدة فترة الأعياد للحد من تفشي الكورونا سيناقشها كبنيت الكورونا.

المصادقة على توزيع 11 مليار شيكل لمختلف الوزارات.

المتدينون: “مللنا من نكتة الإغلاقات المتكررة”. وفق مدار نيوز