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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعامل يتطاول على زميلته في مقر عملهما.

وأظهر الفيديو لحظة اقتراب الموظف باتجاه الموظفة وقيامه بالتلفظ ومحاولة الاعتداء عليها باليد. وقد تسبب الفيديو في استياء عدد كبير من المغردين، مطالبين بمحاسبة الموظف، فيما أصدرت ‏”الموارد البشرية” تصريحا حول الحادثة قائلاً : إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام”.





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كانت هذه تفاصيل خبر استياء من فيديو متداول يظهر تطاول موظف على زميلته في مقر عملهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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