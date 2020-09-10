فيديو إساءة وافد لعاملة سعودية مجرد «مزاح» والحادثة منذ 3 أشهر

علمت «عاجل»، أنَّ مقطع الفيديو المتداول بشأن تعرُّض أجنبي لموظفة سعودية، كان مجرَّد مزاح، وليس تعديًا عليها؛ حيث حدثت الواقعة قبل أكثر من شهرين.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها «عاجل»، فإنَّ الواقعة المتداولة عبر هاشتاق #أجنبييضربموظفة_سعودية وقعت في فرع مطعم للمأكولات الآسيوية في مدينة جدة وهي واقعة قديمة.

ووفق المصادر، فإنَّ المقطع جزء مقتطع من فيديو طويل حيث تعمل الموظفة بالمطعم والذي ظهر بالفيديو هو عامل من جنسية آسيوية، وأن ما حدث لم يكن تعديًا بل كان مزاحًا، بينما تدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية– وقتئذٍ– وتمَّ اتخاذ الإجراء اللازم.