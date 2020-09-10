علمت «عاجل»، أنَّ مقطع الفيديو المتداول بشأن تعرُّض أجنبي لموظفة سعودية، كان مجرَّد مزاح، وليس تعديًا عليها؛ حيث حدثت الواقعة قبل أكثر من شهرين.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «عاجل»، فإنَّ الواقعة المتداولة عبر هاشتاق #أجنبييضربموظفة_سعودية وقعت في فرع مطعم للمأكولات الآسيوية في مدينة جدة وهي واقعة قديمة.
ووفق المصادر، فإنَّ المقطع جزء مقتطع من فيديو طويل حيث تعمل الموظفة بالمطعم والذي ظهر بالفيديو هو عامل من جنسية آسيوية، وأن ما حدث لم يكن تعديًا بل كان مزاحًا، بينما تدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية– وقتئذٍ– وتمَّ اتخاذ الإجراء اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو إساءة وافد لعاملة سعودية مجرد «مزاح» والحادثة منذ 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.