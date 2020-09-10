بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المستحق لمستفيدي الدفعة 34 والمخصَّص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.
وبلغ إجمالي ما دفعه برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته وحتى الدفعة 33 أكثر من 78.6 مليار ريال، منها 537 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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