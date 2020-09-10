مؤسسة التقاعد توضِّح طريقة وخطوات خدمة «تغيير حالة مستفيد»

حدَّدت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية وطريقة وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد للمستفيدين والقائمين بالصرف.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة التقاعد، عبرتويتر، لبقية الطلاب في الجامعات الأخرى نأمل الاستفادة من #خدمات_التقاعد_الإلكترونية؛ لرفع المشهد الدراسي من خلال خدمة: تغيير حالة مستفيد، وذلك لضمان استمرار صرف معاشك.

تغيير حالة المستفيد

وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد، أو القائم بالصرف مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وأشارت مؤسسة التقاعد إلى أن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات ومتطلبات الخدمة

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يجب على المستفيد أو القائم بالصرف للاستفادة من هذه الخدمة، إتباع الخطوات التالية:

- الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

- اضغط على زر تسجيل الدخول

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- اختر تسجيل الدخول للأفراد

- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وانقر على زر دخول

- اختيار الطلبات من القائمة في يمين الشاشة.

وأشارت مؤسسة التقاعد، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه للاستفادة من هذه الخدمة يجب على المستفيد استيفاء بعض المتطلبات، مشيرة إلى أن هذه المتطلبات تتمثل في:

- مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي

- قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي

- التسجيل في الخدمات الإلكترونية أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

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