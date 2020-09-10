أخبار السعودية اليوم.. «العدل» تفعل خدمة الزواج الإلكتروني.. «الخطوط السعودية» تعلق على الرحلات الاستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أوضح «المرور السعودي» الرسوم المقررة لاستخراج تراخيص القيادة والسير ونقل ملكية المركبات بأنواعها، لافتًا إلى أنَّ رسوم اللوحات المؤقتة ـ لمدة 30 يومًا فقط ـ تقدر بـ300 ريال، أما رسم بدل التالف أو المفقود عند إصدار لوحة أو لوحتين فيقدر بـ100 ريال، بينما زفّت وزارة الصحة بشرى للمواطنين بشأن نتائج مواجهة فيروس كورونا، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصيني

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمَّ خلال الاتصال، بحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

توجيه رسمي بتفعيل خدمة العقد الإلكتروني للزواج في جميع المناطق

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة ezawaj.sa، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض، وأكدت الوزارة أنَّ خدمة العقد الإلكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.

إنفوجراف.. المرور يوضح جدول الرسوم المقررة لاستخراج رخص القيادة وسير المركبات

نشر «المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، جدولاً للرسوم المقررة على رخص القيادة بأنواعها؛ ووفق الجدول، فإنَّ رسوم رخصة السير الخاصة تقدر بـ100 ريال، ويتم سداد مثل هذه القيمة عند التجديد السنوي أو استخراج بدل تالف أو فاقد، وبالنسبة لرخصة سير نقل خاصة، فإنَّ الرسم السنوي يقدر بـ200 ريال، وينخفض إلى 100 ريال عند استخراج بدل التلف أو الفاقد.

«الصحة» تزف بشرى للمواطنين بشأن نتائج مواجهة فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي :إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي، مشيرًا إلى أن الأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي «في مواجهة فيروس كورونا» وتسير باتجاه انحسار ونزول، وكشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة.

خلية الدالوة الإرهابية.. الحكم بإعدام متهمين جديدين.. والادعاء يواجههما بالأحراز

أفادت معلومات، بصدور حكم بإعدام شخصين على ذمة قضية الخلية الإرهابية، التي نفذت هجمات مسلحة ضد مدنيين في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء، عام 2014، وذلك بعد نحو أسبوع من الأحكام الابتدائية الصادرة عن الجزائية المتخصصة بالرياض، بإعدام 7 إرهابيين من منفّذي الهجوم الإرهابي، والحكم بسجن 3 آخرين لمدة 25 عامًا.

«الجوازات» توضح الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة عبر البحرين

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة عن طريق البحرين، موضحة أن السماح بالدخول يشمل المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة للمملكة وأفراد أسرهم معهم من غير السعوديين، إضافة إلى العمالة المنزلية المرافقة لهم، ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة.

«الخطوط السعودية» تعلق على الرحلات الاستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة

أوضحت الخطوط السعودية موقف الرحلات الاستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وذلك ردًّا من «الخطوط السعودية» على استفسار مفاده: «مرحبًا، يسعد أيامكم ولياليكم، حبيت أسألكم عن الرحلات الاستثنائية القادمة من جنوب إفريقيا بالنسبة للموظفات في قطاع التعليم القادمات إلى السعودية، كيف نعرف سعر التذاكر؟».

ممارس صحي يقوم بتصرف غير لائق مع ممرضة.. و«صحة جدة» تتحرك

أكّدت صحة جدة استكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بأحد المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.

تعرّف على مسوّدتي فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، طرحَ مسوَّدة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، ومسوّدة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين، ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في هذا الصدد عموم المواطنين والمختصين، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليهما، موضحة أنَّ ذلك يأتي تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.

الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الخميس؛ لافتة إلى استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق وهي جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة» تمتد إلى منطقة تبوك.

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