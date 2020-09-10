السعودية اليوم / الاستقامة حقيقتها وثمراتها .. درس بجمعية الدعوة بالحوية



الطائف 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية وعبر البث المباشر عن بعد كلمة بعنوان " الاستقامة حقيقتها وثمراتها " عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

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07:30ت م

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