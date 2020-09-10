السعودية اليوم / الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153 في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.

// انتهى //

07:27ت م

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شنغهاي 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسقالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ).وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153 في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.// انتهى //07:27ت م0011

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