السعودية | التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه نجران

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
يشار إلى أن المالكي كان أعلن، الثلاثاء، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
إلى ذلك، أكد أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي. وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا الأعمال الإرهابية.
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