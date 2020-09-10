تفاصيل اتهام مواطن بجمع 350 مليون ريال بالنصب والاحتيال في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قررت محكمة الاستئناف تأييد حكم محكمة جدة الجزائية بعدم سماع دعوى نصب واحتيال مواطن " صاحب سوابق " جمع مبلغ 350 مليون ريال في فترة وجيزة. قررت محكمة الاستئناف تأييد حكم محكمة جدة الجزائية بعدم سماع دعوى نصب واحتيال مواطن " صاحب سوابق " جمع مبلغ 350 مليون ريال في فترة وجيزة. وقررت المحكمة الإبقاء على حبسه و4 متهمين متورطين معه منهم 3 سعوديين، وآخر سوري. والمتهم له سوابق حيث تحولت حياته للثراء الفاحش، مستعينًا بعدد من المحاسبين والمستشارين والإداريين لتشغيل الأموال التي جمعها بالنصب، بحسب عكاظ. وتمثل نشاط المتهم في مؤسسات وشركات في سوق البورصة العالمية وتجارة الذهب والفضة والعملات والنفط والأحجار الكريمة.

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