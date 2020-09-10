السعودية اليوم / المكسيك تسجل 611 حالة وفاة و4647 إصابة جديدة جراء عدوى كورونا



مكسيكو سيتي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المكسيك 611 حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس

وأفادت بيانات لوزارة الصحة المكسيكية بأنه خلال الفترة نفسها تم رصد 4647 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 647 ألفا و 507 إصابات.

وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميا.

// انتهى //

04:26ت م

0305



مكسيكو سيتي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت المكسيك 611 حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصبح حصيلة الوفيات بالبلاد حتى الآن 69 ألفا و 95 حالة وفاة.وأفادت بيانات لوزارة الصحة المكسيكية بأنه خلال الفترة نفسها تم رصد 4647 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 647 ألفا و 507 إصابات.وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميا.// انتهى //04:26ت م0305

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