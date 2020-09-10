السعودية اليوم / البرازيل تسجل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس

وتعد البرازيل من أكثر الدول تضررا في العالم بالوباء.

// انتهى //

04:22ت م

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برازيليا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة"​​​.وتعد البرازيل من أكثر الدول تضررا في العالم بالوباء.// انتهى //04:22ت م0304

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