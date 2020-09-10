السعودية اليوم / تقرير أممي يحذر من زيادة قياسية في درجات الحرارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة



نيويورك 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

حذر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم، من تسجيل كوكب الأرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة، زيادة قياسية في درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية على الأقل.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مشاركته في إطلاق التقرير أن العالم ما يزال بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وأشار غوتيريش إلى أن التقرير يدق ناقوس الخطر بأن هناك فرصة كبيرة ومتنامية للوصول مؤقتا إلى عتبة 1.5 درجة في السنوات الخمس المقبلة، مع وجود موجات حرّ قياسية، وحرائق غابات مدمرة وفيضانات وجفاف، متوقعا أن تزداد هذه التحديات سوءا.

وسلط التقرير الضوء على آثار تغير المناخ المتزايدة، التي لا يمكن عكسها، وتضر بالأنهار الجليدية، والمحيطات، والطبيعة، والاقتصادات، والأوضاع المعيشية للإنسان.

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04:19ت م

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