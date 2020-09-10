السعودية اليوم / 45 مليون شخص في منطقة جنوب أفريقيا يفتقدون الأمن الغذائي



كيب تاون 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أُعلن عن فقدان نحو 45 مليون شخص في منطقة جنوب أفريقيا الأمن الغذائي، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعجزون عن الحصول على طعام مغذٍ بسعر يستطيعون توفيره، بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت المنظمة العالمية للإغاثة في ندوة عبر الإنترنت نظمها نادي المراسلين الأجانب في جنوب أفريقيا، أن جائحة

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب أفريقيا لولا كاسترو إن زيمبابوي هي أكثر البلدان تضرراً، حيث يُتوقع أن يبلغ عدد من يفتقرون للأمن الغذائي هناك 8.6 ملايين شخص نهاية العام الجاري.

وأضافت لولا كاسترو :سنشهد مستويات من انعدام الأمن الغذائي لم نشهدها منذ سنوات طويلة في 13 من دول المنطقة الـ16، لافتة النظر إلى أن أسبابها الأساسية الصدمات المناخية كالجفاف والفيضانات والأعاصير الضخمة، إضافة إلى أن كورونا كان طارئا إضافيا أضر بسبل العيش بشكل بالغ بالنسبة للكثير من الفقراء بالمنطقة.

// انتهى //

04:03ت م

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كيب تاون 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأُعلن عن فقدان نحو 45 مليون شخص في منطقة جنوب أفريقيا الأمن الغذائي، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعجزون عن الحصول على طعام مغذٍ بسعر يستطيعون توفيره، بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.وأكدت المنظمة العالمية للإغاثة في ندوة عبر الإنترنت نظمها نادي المراسلين الأجانب في جنوب أفريقيا، أن جائحة كورونا «كوفيد-19» مقترنة بالتغير المناخي مع تداعي الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان، هي الأسباب الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي.وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب أفريقيا لولا كاسترو إن زيمبابوي هي أكثر البلدان تضرراً، حيث يُتوقع أن يبلغ عدد من يفتقرون للأمن الغذائي هناك 8.6 ملايين شخص نهاية العام الجاري.وأضافت لولا كاسترو :سنشهد مستويات من انعدام الأمن الغذائي لم نشهدها منذ سنوات طويلة في 13 من دول المنطقة الـ16، لافتة النظر إلى أن أسبابها الأساسية الصدمات المناخية كالجفاف والفيضانات والأعاصير الضخمة، إضافة إلى أن كورونا كان طارئا إضافيا أضر بسبل العيش بشكل بالغ بالنسبة للكثير من الفقراء بالمنطقة.// انتهى //04:03ت م0301

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